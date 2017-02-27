Полтавський відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» оголошує тендер на закупівлю послуг з перевезень
Полтавський відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» оголошує тендер на закупівлю послуг з перевезень автомобільним транспортом на 2017 рік відповідно до умов конкурсної документації, що додається.
Пропозиції подаються до 9-ї години за київським часом 7 березня 2017року за адресою: м. Полтава, вул. Лідова, 10, оф.1.
Детальну інформацію та конкурсну документацію можна отримати за електронною адресою lgdc.poltava@gmail.com, контактні особи: Ірина Балибіна (тел.0509248155), Ольга Хоменко (тел. 0661493301).
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