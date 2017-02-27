2017 02 27 15:33:15

Полтавський відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» оголошує тендер на закупівлю меблів

Полтавський відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» оголошує тендер на закупівлю меблів на 2017рік відповідно до умов конкурсної документації, що додається.

Пропозиції подаються до 9-ї години за київським часом 7 березня 2017року за адресою: м. Полтава, вул. Лідова, 10, оф.1.

Детальну інформацію та конкурсну документацію можна отримати за електронною адресою lgdc.poltava@gmail.com, контактні особи: Ірина Балибіна (тел.0509248155), Ольга Хоменко (тел. 0661493301).