2017 02 15 22:51:44

Полтавський краєзнавчий музей запустив онлайн-екскурсію у 3D

Полтавський краєзнавчий музей втілив в життя можливість пройти експозиційними залами в віртуальному просторі.

Студія “3D Полтава” на каналі Youtube опублікувала відео онлайн-прогулянки коридорами обласного Полтавського краєзнавчого музею.Крім віртуальної екскурсії розповідь про історію музею від стародавніх часів до сьогодення.

