Полтавський краєзнавчий музей запустив онлайн-екскурсію у 3D
Полтавський краєзнавчий музей втілив в життя можливість пройти експозиційними залами в віртуальному просторі.
Студія “3D Полтава” на каналі Youtube опублікувала відео онлайн-прогулянки коридорами обласного Полтавського краєзнавчого музею.Крім віртуальної екскурсії розповідь про історію музею від стародавніх часів до сьогодення.
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