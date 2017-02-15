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Полтавщина, Суспільство



2017 02 15 22:51:44

Полтавський краєзнавчий музей запустив онлайн-екскурсію у 3D

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Полтавський краєзнавчий музей  втілив в життя можливість пройти експозиційними залами в віртуальному просторі.

Студія “3D Полтава” на каналі Youtube опублікувала відео онлайн-прогулянки коридорами  обласного Полтавського краєзнавчого музею.Крім віртуальної екскурсії розповідь про історію музею від стародавніх часів до сьогодення.

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