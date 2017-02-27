Полтавські спортсмени вибороли призові місця з кіокушин карате
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради вітає збірну команду Полтави, яка 25 лютого захищали честь міста на стадіоні КП «Спорт-Инвест» в Дніпрі. Всього 220 спортсменів з різних міст України взяли участь у відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області з кіокушин карате серед дітей, юнаків та дівчат. Зокрема, участь взяли спортсмени з м. Кам’янця (Дніпродзержинськ), Кривого Рогу, Запоріжжя, Мелітополю, Полтави та самого Дніпра. Про це повідомили в Полтавській міській раді.
Полтаву на чемпіонаті представляв міський клуб “БАНЗАЙ” Кіокушин карате в кількості 8-ми спортсменів.
Так, відповідно до результатів змагань, полтавці вибороли такі місця:
Олександра Пчелінцева – ІІ місце (жінки -65кг);
Іван Браїлко – ІІ місце (16-17лет юнаки -60кг);
Іван Чорний – ІІ місце (хлопці 7років -25кг);
Ілля Кривобок – ІІІ місце (16-17лет, юнаки -70кг).
Підготував полтавських спортсменів до змагань тренер-викладач СК «Банзай» Максим Місюренко.
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