2017 02 27 15:38:19

Полтавські спортсмени вибороли призові місця з кіокушин карате

Полтавській міській раді. Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради вітає збірну команду Полтави, яка 25 лютого захищали честь міста на стадіоні КП «Спорт-Инвест» в Дніпрі. Всього 220 спортсменів з різних міст України взяли участь у відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області з кіокушин карате серед дітей, юнаків та дівчат. Зокрема, участь взяли спортсмени з м. Кам’янця (Дніпродзержинськ), Кривого Рогу, Запоріжжя, Мелітополю, Полтави та самого Дніпра. Про це повідомили в

Полтаву на чемпіонаті представляв міський клуб “БАНЗАЙ” Кіокушин карате в кількості 8-ми спортсменів.

Так, відповідно до результатів змагань, полтавці вибороли такі місця:

Олександра Пчелінцева – ІІ місце (жінки -65кг);

Іван Браїлко – ІІ місце (16-17лет юнаки -60кг);

Іван Чорний – ІІ місце (хлопці 7років -25кг);

Ілля Кривобок – ІІІ місце (16-17лет, юнаки -70кг).

Підготував полтавських спортсменів до змагань тренер-викладач СК «Банзай» Максим Місюренко.