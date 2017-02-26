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Надзвичайні ситуації, Полтавщина, Суспільство



2017 02 26 09:59:09

Протягом доби полтавські рятувальники відкачали 11 462 куб. м. талої води з підтоплених територій

25 лютого рятувальники у містах Кременчук, Кременчуцькому, Лубенському, Оржицькому районах проводили відкачування талої води, яка внаслідок інтенсивного танення снігу спричинила загрозу підтоплення територій.

Протягом доби підрозділами Головного управління ДСНС України у Полтавській області відкачано 11462 м3 води.

Залучено 5 одиниць техніки ДСНС.

Загалом з початку підвищення температури повітря рятувальниками відкачано 16184 м3 води.

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