2017 02 26 09:59:09
Протягом доби полтавські рятувальники відкачали 11 462 куб. м. талої води з підтоплених територій
25 лютого рятувальники у містах Кременчук, Кременчуцькому, Лубенському, Оржицькому районах проводили відкачування талої води, яка внаслідок інтенсивного танення снігу спричинила загрозу підтоплення територій.
Протягом доби підрозділами Головного управління ДСНС України у Полтавській області відкачано 11462 м3 води.
Залучено 5 одиниць техніки ДСНС.
Загалом з початку підвищення температури повітря рятувальниками відкачано 16184 м3 води.
Мітки: затоплення•Полтавщина•рятувальники•тала вода
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