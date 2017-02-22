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Полтавщина, Суспільство



2017 02 22 14:55:19

Полтавські рятувальники провели навчання з гасіння пожеж в будинках підвищеної поверховості

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Сьогодні полтавські рятувальники разом з головою ОСББ провели тактико-спеціальні навчання з вивчення в оперативно-тактичному відношенні 16-ти поверхового житлового будинку на бульварі Б.Хмельницького в м. Полтава.

Навчання проводили з метою вивчення об’єкту, аби у разі виникнення пожежі у найкоротші часові показники ліквідувати надзвичайну подію, провести, при необхідності, евакуацію мешканців будинку.

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Фахівці Служби порятунку «101» оглянули пожежну сигналізацію, системи димовидалення, протипожежне водопостачання та шляхи евакуації.

«Пожежна безпека мешканців багатоповерхових житлових будинків залежить не лише від справності обладнання, а в першу чергу від самих громадян», – зауважували рятувальники.

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Головне управління ДСНС України у Полтавській області нагадує, що основними причинами виникнення пожеж у житлових будинках в м. Полтаві є необережне поводження з вогнем, у тому числі через паління, а також коротке замикання електромережі. Пам’ятайте, якщо ви виявили пожежу чи відчули запах диму негайно телефонуйте за номером 101.

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