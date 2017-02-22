Полтавські рятувальники провели навчання з гасіння пожеж в будинках підвищеної поверховості
Сьогодні полтавські рятувальники разом з головою ОСББ провели тактико-спеціальні навчання з вивчення в оперативно-тактичному відношенні 16-ти поверхового житлового будинку на бульварі Б.Хмельницького в м. Полтава.
Навчання проводили з метою вивчення об’єкту, аби у разі виникнення пожежі у найкоротші часові показники ліквідувати надзвичайну подію, провести, при необхідності, евакуацію мешканців будинку.
Фахівці Служби порятунку «101» оглянули пожежну сигналізацію, системи димовидалення, протипожежне водопостачання та шляхи евакуації.
«Пожежна безпека мешканців багатоповерхових житлових будинків залежить не лише від справності обладнання, а в першу чергу від самих громадян», – зауважували рятувальники.
Головне управління ДСНС України у Полтавській області нагадує, що основними причинами виникнення пожеж у житлових будинках в м. Полтаві є необережне поводження з вогнем, у тому числі через паління, а також коротке замикання електромережі. Пам’ятайте, якщо ви виявили пожежу чи відчули запах диму негайно телефонуйте за номером 101.
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