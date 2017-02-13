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Надзвичайні ситуації, Полтавщина, Суспільство



2017 02 13 15:19:41

Полтавські патрульні та рятувальники дістали дідуся з-під сміттєвих завалів у власній квартирі (ФОТО)

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Сьогодні, близько 9 години ранку на службу «102» прийшло повідомлення про те, що на провулку Латишева людина потребує допомоги. Миттєво прибувши на місце, патрульні зустріли чоловіка, котрий розповів, що його 74-річний сусід давно не виходив із дому. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

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Сьогодні він почув крик із сусідньої квартири і вирішив повідомити у поліцію. Двері в квартиру чоловіка були відчинені, але ні патрульні, ні рятувальники зайти всередину не змогли через величезну гору сміття.

Правоохоронці вибігли на вулицю та почали добиратись до квартири через балкон. Спроба виявилась успішною. Літнього чоловіка витягнули з-під купи лахміття, що звалилось на нього та передали бригаді швидкої медичної допомоги.

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