Полтавські дорожники обіцяють почати “латати” дороги, коли потепліє
З настанням теплої погоди характер дорожніх робіт кардинально змінюється. Від зимового утримання дорожники переходять до роботи з пропуску талих вод через штучні споруди і водовідведення з проїзної частини та земляного полотна.
Паралельно ведуться роботи і з аварійного ремонту. Тепло дає змогу перейти до ремонту дорожнього покриття з холодних асфальтобетонних сумішей на гарячі. Перевага гарячих сумішей над холодними полягає в їх меншовартості, можливості виконання більших обсягів та, за умови дотримання технології, у довговічності проведеного ремонту.
Станом на 27 лютого на території регіону ліквідовано ямковості понад 7 тисяч метрів квадратних. Для цього було використано 350 тонн холодної асфальтобетонної суміші та 190 тонн гарячої. Розпочали працювати дорожники ще в січні, повідомляє new.pl.ukravtodor.
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