2017 02 03 20:33:52

Полтавська «Ворскла» гратиме в першій грі Ліги Парі-Матч

Ігри футбольної Ліги Парі-Матч відбудуться наприкінці лютого

Наступні ігри у рамках 19-го туру Ліги Парі-Матч відбудуться вже в кінці лютого

Про це повідомляє ФФУ.

Так, 25 лютого відбудуться такі матчі: “Шахтар” – “Ворскла”; “Зоря” – “Динамо”; “Олімпік” – “Сталь”; “Зірка” – “Дніпро”; “Чорноморець” – “Карпати”; “Олександрія” – “Волинь”.

За результами останього зіграного 18-го туру наразі лідирує у турнірній таблиці “Шахтар” (47 очків), друге місце у “Динамо” (37 очків), замикає трійку – “Зоря” (31 очко). Далі йде “Олімпік” – четверте місце (27 очків), п’яте – “Олександрія” (26 очків), шосте – Чорноморець”(23 очки), сьоме – “Ворскла” (20 очків), восьме – “Зірка” (15 очків), дев’яте – “Сталь (14 очків), десяте – “Дніпро” (11 очків), одинадцяте – “Волинь” (10 очків) і дванадцяте – “Карпати” (5 очків).