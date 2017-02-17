2017 02 17 16:58:59

Полтавська делегація взяла участь у з’їзді Української асоціації районних та обласних рад

“Сьогодні у столиці – #День_місцевого_самоврядування“, – про це на сторінці у Facebook повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

17 лютого в Києві проходить З’їзд Української асоціації районних та обласних рад.

“Взяв участь у з’їзді Української асоціації районних та обласних рад у Києві. Разом зі мною – представники 17 районів області. Буду старатись виправдати довіру на рівні держави.Також вітаю колегу, голову Диканської районної ради Станіслав Муха – радий разом працювати у Правлінні”, – зазначив Олександр Біленький.

“Молодій Асоціації органів місцевого самоврядування Полтавщини, яку ми заснували у грудні, потрібно “виходити у люди”. Сподіваюсь знайти однодумців з низки проблем області, які потребують негайного вирішення на центральному рівні. Зокрема, нюанси у питаннях добровільного об’єднання громад з різних районів, передачі права на землі за межами населених пунктів органам місцевого самоврядування”, – зазначив голова Полтавської обласної ради