Полтавська делегація взяла участь у з’їзді Української асоціації районних та обласних рад
“Сьогодні у столиці – #День_місцевого_самоврядування“, – про це на сторінці у Facebook повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.
17 лютого в Києві проходить З’їзд Української асоціації районних та обласних рад.
“Взяв участь у з’їзді Української асоціації районних та обласних рад у Києві. Разом зі мною – представники 17 районів області.Буду старатись виправдати довіру на рівні держави.Також вітаю колегу, голову Диканської районної ради Станіслав Муха – радий разом працювати у Правлінні”, – зазначив Олександр Біленький.
“Молодій Асоціації органів місцевого самоврядування Полтавщини, яку ми заснували у грудні, потрібно “виходити у люди”. Сподіваюсь знайти однодумців з низки проблем області, які потребують негайного вирішення на центральному рівні. Зокрема, нюанси у питаннях добровільного об’єднання громад з різних районів, передачі права на землі за межами населених пунктів органам місцевого самоврядування”, – зазначив голова Полтавської обласної ради
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