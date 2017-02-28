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Головне, Екологія, Полтавщина, Суспільство



2017 02 28 08:31:25

Полтавщина розпочала підготовку до щорічного наймасшбнішого прибирання країни

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27 лютого в стінах Полтавської Обласної Державної Адміністрації відбувся “Обласний форум взаємодії та розвитку”.

Це перший захід в рамках підготовки до Всеукраїнської акції “Зробимо Україну Чистою, разом”, до якої щорічно долучаються всі регіони України.

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Цьогоріч 29 квітня, населення всіх областей вийде на вулиці своїх міст для прибирання житлових, зелених зон та прилеглих тереторій. До акції долучаються державні, освітні і приватні установи різного статусу, громадські активісти, студетська та учнівська молодь, а також соціально відповідальний бізнес.

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