Полтавщина розпочала підготовку до щорічного наймасшбнішого прибирання країни
27 лютого в стінах Полтавської Обласної Державної Адміністрації відбувся “Обласний форум взаємодії та розвитку”.
Це перший захід в рамках підготовки до Всеукраїнської акції “Зробимо Україну Чистою, разом”, до якої щорічно долучаються всі регіони України.
Цьогоріч 29 квітня, населення всіх областей вийде на вулиці своїх міст для прибирання житлових, зелених зон та прилеглих тереторій. До акції долучаються державні, освітні і приватні установи різного статусу, громадські активісти, студетська та учнівська молодь, а також соціально відповідальний бізнес.
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