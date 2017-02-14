2017 02 14 17:46:41

Полтавщина поряд: полтавці розповіли про допомогу Авдіївці та 72 ОМБр (ВІДЕО)

Сьогодні у прес-центрі ОКІА “Новини Полтавщини” відбулась прес-конференція депутатів Полтавської обласної ради Руслана Рогова, Геннадія Коваленка та керівника Центру допомоги учасникам АТО Валерія Довженка, за результатами останніх поїздок в Авдіївку, передачі допомоги у зону АТО та ситуації на фронті.

Полтавці возили на «промку» півсотні комплектів термобілизни, рукавиць та балаклав, газові примуси, паяльні лампи, сотні метрів мідного кабелю, генератори, ліки, перев’язувальні матеріали та багато іншого — те, що замовляли бійці 72-ї бригади.

Під час прес-конференції Руслан Рогов, Геннадій Коваленко та Валерій Довженко анонсували майбутню появу нового громадського руху «Полтавщина поряд», котрий надаватиме допомогу українській армії і землякам у лавах ЗСУ насамперед.

Руслан Рогов нагадав, що зараз в Авдіївці у складі 72-ї бригади воює колишня Щербанівська рота, яка потрапила на передову ще не обстріляна. Зараз хлопці навчилися воювати так, що їх ворог боїться. Загалом на шахті Бутовка воюють 15 мешканців Полтавщини, складі 1-го батальйону на «промці» — 24 земляки.

“Бійці 72-ї бригади кажуть, що їм кинулося допомагати багато областей. Але найбільше — рідна Полтавщина”, — зазначив Руслан Рогов.

“Під час нашої останньої поїздки два дні тому ми зустріли на передовій наших полтавських волонтерів, які приїхали слідом. І на блокпостах полтавців зустрічають привітно: за останній тиждень у Авдіївку пройшли до десяти караванів з гуманітарною допомогою з різних міст Полтавської області”, – додав він.

Учасники поїздки подякували за вагому особисту фінансову підтримку голові Полтавської ОДА Валерію Головку, завдяки якій вдалося придбати всю необхідну бійцям технічну допомогу. А це генератори, кабелі і ще купа всього, про що учасники поїздки з міркувань безпеки не розповіли. При цьому Валерій Довженко зауважив, що очільник Полтавщини на сьогодні залишається єдиним головою ОДА, котрий провідував хлопців на передовій.

За словами Валерія Довженка, вони акцентують увагу саме на технічній допомозі військовим. Тобто про тонни вантажу, продукти харчування і домашні страви не йдеться. Все це вже возять волонтери Полтавщини.

“Ми працюємо без посередників, напряму контактуємо із заступником командира бригади, з командиром батальйону, котрий говорить про потреби частини”, — пояснює Валерій Довженко.

“Нам цікаво допомагати нашим бійцям саме в плані технічної підтримки. В регіоні є винахідники та народні умільці, котрі роблять доволі цікаві з точку зору техніки речі, про які з міркувань безпеки не можемо розповісти чи показати. Ми їх апробуємо, привозимо хлопцям на тестування”, – зазначив він.

На замовлення бійців зараз на базі АТП Полтавської обласної ради ремонтують три автомобілі 72-ї бригади, ще один — УРАЛ 93-ї бригади — ремонтують на базі обласного КП «Полтававодоканал».

На запитання, з ким співпрацює новий громадський рух, котрий знаходиться на стадії реєстрації, учасники прес-конференції відповідають одностайно, що він відкритий для всіх, хто хоче допомогти армії. На сьогодні тісно співпрацюють із ОДА, облрадою, керівниками підприємств Полтавщини, благодійниками, які надають посильну допомогу.

Як зауважив Геннадій Коваленко, на передову до хлопців вони їдуть не лише з технічною допомогою, подарунками та гостинцями від родин і друзів, а ще й везуть відзнаку «За вірність народу України». Її за поданням командира частини вручає Полтавська обласна рада. Зараз дещо змінили дизайн нагороди: це буде не звична медаль, а козацький хрест. До того ж відзнака матиме два ступені.

“Як колишньому військовому офіцеру приємно бачити нашу армію такою — професійною, готовою виконати будь-яке військове завдання, патріотичну. Цього патріотизму нам не вистачало в Криму і на Донбасі, тому маємо всі ці події. Там, на передовій, настрій бойовий. Хлопці вірять в перемогу і впевнені, що ця війна повинна закінчитися якомога швидше. І кожен із них вартий нагороди не лише нашої обласної ради, а й державної”, — зауважує Геннадій Коваленко..

До речі, «Полтавщина поряд» розширює географію поїздок. Окрім Авдіївки, промки і шахти Бутовка технічну допомогу планують возити землякам по всій лінії зіткнення — туди, де потрібна їхня допомога.