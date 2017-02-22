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Оголошення, Погода, Полтавщина, Суспільство



2017 02 22 15:39:25

Полтавщина отримала штормове попередження

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За повідомленням Полтавського обласного центру з метеорології протягом доби 23 лютого у Полтаві та області очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/сек.

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