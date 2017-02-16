Полтавщина готова до надзвичайного стану в енергетиці
До переліку областей, де застосують обмеження споживання електроенергії, потрапила і Полтавська область, як один із промислово потужних регіонів. У області відбулося засідання відповідного антикризового штабу для узгодження надзвичайних енергетичних заходів.
17 лютого згідно з розпорядженням Уряду № 103 в Україні набуде чинності надзвичайний стан в енергетиці. Діятиме він з 17 лютого до 17 березня. Ним застосовуватимуться графіки погодинного відключення електроенергії кінцевим споживачам. Окрім того, передбачено регулярний техогляд енергоблоків атомних електростанцій у вихідні дні з метою зниження навантаження на енергоблоки і, в разі необхідності, розвантаження їх.
— Ми готові до надзвичайного стану в енергетиці, — прокоментував голова Полтавської ОДА Валерій Головко. — На сьогоднішній день на Полтавщині обмеження споживання ще не діють. Проте ми вже відпрацьовували необхідні механізми, ще у 2014 році розробили схеми відключень та графіки по всій області.
У той час також діяв надзвичайний стан в енергетиці і практикувалися віялові відключення електроенергії. Ці схеми узгоджені з головами РДА. Проведена відповідна робота з підприємством «Полтаваобленерго».
За словами профільного заступника голови Полтавської ОДА Олега Пругла, узгоджені схеми надзвичайно важливі, аби уникнути аварій та поривів ліній електропередач під час неконтрольованих відключень. Такі випадки були у 2014 році на перших етапах запровадження надзвичайного стану в енергетиці. Які саме ділянки відключатимуться в першу чергу цього разу і які підприємства забезпечуватимуться енергією, визначать після того, як область отримає обсяги обмежень.
— Будемо співпрацювати із промисловими підприємствами, домовлятися, щоб вони переходили на нічну зміну згідно з напрацьованими схемами, — зауважив Олег Пругло. — Є великі підприємства, які споживають багато електроенергії. Тому з ними домовлятимемося насамперед. Будуть також вжиті всі заходи, щоб безперебійно працювали котельні, лікарні, і операційні зокрема, інші соціально важливі заклади, щоб помешкання жителів області не залишилися без тепла.
Що ж до графіків відключення та часу, на який відключатимуть електропостачання, то вони залежатимуть від обмежень і температурного режиму. До речі, на сьогодні підприємства теплоенергетики Полтавщини працюють у звичному режимі. Зокрема, і Кременчуцька ТЕЦ, яка забезпечена основним паливом (природній газ) і має запас резервного — мазуту.
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