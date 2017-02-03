Полтавець став фіналістом конкурсу від Посольства США в Україні
Відеозвернення про корупцію принесло перемогу Павлу Черчатому, постійному відвідувачу Бібліотеки та активному користувачу полтавського центру «Вікно в Америку».
Про це повідомили впрес-службі бібліотеки.
Всеукраїнський конкурс United against corruption був ініційований ООН та Посольством США в Україні. Ініціативу в нашому місті підтримав інформаційний центр «Вікно в Америку».
За умовами конкурсу, учасники мали уявити, що відвідують навчальний заклад у Сполучених Штатах із нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією (9 грудня), де їх попросили розповісти про корупцію в їхній рідній країні.
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