Поліція Полтавщини закликає полтавців зважати на снігопад
На території Полтавської області мокрий сніг, налипання мокрого снігу, місцями на дорогах ожеледиця.
Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням без нагальної потреби не виїздити на власному транспорті, а тим хто виїхав уважно слідкувати за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами, неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.
В умовах снігопаду необхідно користуватися ближнім світлом фар (чи протитуманними фарами), дотримуватися швидкісного режиму, правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.
Подбати про власну безпеку потрібно і пішоходам. Ураховуючи ожеледь, рухайтеся по тротуарам з обережністю, переходьте дорогу тільки в установлених для цього місцях, не виходьте на проїзну частину прямо перед автомобілем – водій просто не встигне загальмувати. У темний час доби використовуйте світлоповертаючі елементи.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+