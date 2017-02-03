2017 02 03 15:56:20

Поліція Полтавщини закликає полтавців зважати на снігопад

На території Полтавської області мокрий сніг, налипання мокрого снігу, місцями на дорогах ожеледиця.

Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням без нагальної потреби не виїздити на власному транспорті, а тим хто виїхав уважно слідкувати за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами, неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.

В умовах снігопаду необхідно користуватися ближнім світлом фар (чи протитуманними фарами), дотримуватися швидкісного режиму, правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Подбати про власну безпеку потрібно і пішоходам. Ураховуючи ожеледь, рухайтеся по тротуарам з обережністю, переходьте дорогу тільки в установлених для цього місцях, не виходьте на проїзну частину прямо перед автомобілем – водій просто не встигне загальмувати. У темний час доби використовуйте світлоповертаючі елементи.