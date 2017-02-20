Поліція Полтавщини викрила транснаціональний канал торгівлі жінками
Незаконну діяльність, пов’язану із сексуальною експлуатацією жінок закордоном, припинили працівниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Полтавської області, за сприянням Служби безпеки України та прокуратури Полтавщини.
Транснаціональний канал торгівлі людьми, викритий правоохоронцями, вів до Туреччини. Встановлено, що до організації торгівлі «живим товаром» причетні жительки Полтавської та Дніпропетровської областей, 30-32 років.
За повідомленням правоохоронців, спільниці вербували молодих жінок віком до 30 років та забезпечували їх переміщення до Туреччини. Правоохоронці попередили виїзд двох завербованих жінок за кордон, зупинивши їх виліт з аеропорту «Бориспіль».
Розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 149 КК України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.
Проведено низку санкціонованих обшуків за місцем мешкання вербувальниць, під час яких вилучені докази незаконної діяльності.
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