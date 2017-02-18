2017 02 18 10:03:41

Блокувальники Донбасу підготувалися до штурму

У штабі блокади на Донбасі повідомляють, що поліція готується до штурму редуту біля Бахмута, і попереджають, що відбиватимуться.

Про це повідомили на сторінці штабу в Facebook.

Блокувальники зазначили, що гарнізон редуту “Запоріжжя” зайняв бойові позиції і підготувався до відбиття штурму.

Спецназ МВС не збирається штурмувати учасників блокади в Бахмуті, – у свою чергу заявили в прес-службі регіонального управління поліції Донецької області.

«Інформація, поширена блокувальниками в ЗМІ про підготовку штурму, не відповідає дійсності», – йдеться в повідомленні

Як відомо, 25 січня активісти на чолі з кількома народними депутатами почали блокувати залізницю між станціями Світланове та Шипілове – поліція відкрила провадження за цим фактом.

Згодом особи у камуфляжному одязі захопили ще одну ділянку залізниці на Луганщині. Вони аргументують це боротьбою з контрабандою і вимагають припинити торгівлю з окупантами на сході України.

За даними уряду, 10 лютого було припинено всі поставки антрациту з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України.

12 лютого Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що блокування постачання вугілля з непідконтрольних Україні територій Донбасу може спричинити зупинки і відключення у сфері електро- і теплопостачання по всій території країни.

15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці.

Президент України Петро Порошенко вважає, що блокада залізниці на Донбасі створює загрозу не лише енергетичній безпеці держави, а й усій економіці.

Аналогічно висловилися і представники влади Полтавщини.