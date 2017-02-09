2017 02 09 15:25:43

Поблизу Опішні рятувальники відбуксирували вантажівку (ВІДЕО)

Учора бійці Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Полтавській області вивільнили вантажний автомобіль, який напередодні потрапив у сніговий замет поблизу смт. Опішня.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Полтавській області, вантажний автомобіль під час повороту з’їхав на узбіччя у сніговий замет. Вантажівка перевозила близько 25 тонн зернових.

Тож, для буксирування вантажного автомобіля було залучено 4 одиниці важкої техніки, 3 – Аварійно-рятувального загону та 1 трактор Солохівського підприємства нафтогазового родовища.

За допомогою тягачів вдалося витягти вантажівку із снігового замету на дорогу.