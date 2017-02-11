2017 02 11 15:26:05

16 полтавських фотомайстрів влаштували фотовиставку українського пейзажу

Учора у виставковій залі літературної частини літературно-меморіального музею ім.Котляревського відбулася колективна виставка світлин Національної спілки фотохудожників України.

На виставці експозиціонувалися 45 фоторобіт – поетичні фото полтавського краю та України. Виставка засвідчила: у Полтаві працює багато талановитих митців, повідомляє Нromadske.poltava.ua: