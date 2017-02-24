2017 02 24 16:21:40

Підсумки тижня: Діяльність Держгеокадастру в цифрах

Держгеокадастр пропонує ознайомитися з ключовими показниками своєї роботи за минулий тиждень.

Організація земельних торгів. За тиждень з 17 до 24 лютого 2017 року головні управління Держгеокадастру в областях включили до переліку земельних ділянок державної власності, права оренди на які можуть бути реалізовані на земельних торгах, 25 ділянок. Загальна площа запропонованих земельних ділянок становить 2 378,21 гектара. З них: у Вінницькій та у Полтавській областях до переліку додано по 7 ділянок (129,25 га та 203,40 га), у Кіровоградській та у Херсонській – по 4 (71,10 га та 1 949,59 га), у Донецькій, у Рівненській та у Хмельницькій – по 1 (10,80 га, 4,07 га та 10 га).

Усього станом на 24 лютого 2017 року перелік включає 5 265 земельні ділянки загальною площею 107 038,83 гектара.

Виділення землі учасникам АТО. За тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях прийнято 984 накази про виділення земельних ділянок учасникам АТО та родинам загиблих воїнів. Найбільше наказів про передачу земельних ділянок із земель сільськогосподар ського призначення державної власності прийня то головними управліннями Держгеокадастру у Полтавській – 201, Київській – 170, Вінницькій та Харківській – по 114, Тернопільській – 93 областях.

За тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях надано у власність учасникам АТО 457 земельних ділянок загальною площею 565,98 гектара. Найбільше ділянок із земель сільськогосподар ського призначення державної власності надано у Київській – 103, Сумській – 59, Вінницькій – 50, Кіровоградській – 47 областях.

Ведення земельного кадастру. Державні кадастрові реєстратори протягом тижня зареєстрували 32 276 земельних ділянок та видали 25 441 витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Усього з початку року за заявами громадян зареєстровано 188 631 земельну ділянку та видано 151 263 витяги з кадастрової системи про земельну ділянку.

Екстериторіальні сть погодження проектів землеустрою. За тиждень з 17 до 24 лютого 2017 року до територіальних органів Держгеокадастру надійшло на погодження за принципом екстериторіально сті 4 560 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. За цей період експертами опрацьовано 4 441 проект.

Усього з початку реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіально сті погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки до територіальних органів Держгеокадастру надійшло 49 814 проектів землеустрою. Станом на 24 лютого експертами опрацьовано 45 903 проекти.

Прес-служба Держгеокадастру