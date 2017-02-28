2017 02 28 23:39:12

Перший день весни у Полтаві буде сонячним та теплим

У перший день весни, 1 березня, в Полтаві сонячно. Без опадів

Температура повітря вночі опуститься до 0…+2 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +9…+11. Вітер південний, західний, північно-західний і південно-західний, 7-10 м/с. До середини тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ, повідомляє Український гідромецентр.

Народний прогноз погоди: 1 березня відзначається день пам’яті 12 мучеників: Памфіла, Валента та ін. У минулі часи помітили: якщо з перших днів весна “розгульна, не сором’язлива – обдурить, вірить нічого”. Погоду у цей день передбачали грім і вітер. Якщо 1 березня при північному вітрі прогримить грім, то весна буде холодною, при східному вітрі – весна буде сухою, при західному – мокрою, а при південному – теплою.