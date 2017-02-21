2017 02 21 13:56:53

Перші успіхи децентралізації: у Клепачівській громаді ремонтують школи, дороги та проводять вуличне освітлення

Нині, коли після початку процесу об’єднання територіальних громад минуло трохи більше року, можна підбивати перші підсумки, говорити про успіхи та проблеми, перспективи на майбутнє.

Клепачівська сільська об’єднана територіальна громада, одна із перших утворених на Полтавщині. Вже понад рік громада живе за новими правилами гри з державою та може похвалитися успішними результатами.

Минулого року Клепачівська об’єднана територіальна громада реалізувала 11 проектів, завдяки чому змогла суттєво покращити якість життя населення. Про основні з них консультант проекту ПУЛЬС Полтавського регіонального відділення АМУ, поговорила із головою громади Миколою Новоселецьким та його заступницею Лесею Лопатою.

Майбутнє за сучасними школами

– Можу виділити кілька основних напрямків, за якими ми спрямували наші основні зусилля. Це – вуличне освітлення, оснащення комунального господарства, частковий ремонт доріг. Та найбільше уваги приділялося освітнім навчальним закладам громади. Зокрема ми замінили старі дерев’яні вікна на сучасні металопластикові у Клепачівському НВК, Вергунівській ЗОШ І-ІІ ступенів, а також в бібліотеках та клубах громади, – розповідає Микола Новоселецький.

Загалом у школах замінено 124 вікна. На приведення приміщень шкіл в належний стан із субвенції витрачено майже 1 мільйон гривень.

Завдяки активній участі в різних проектах, Клепачівська ОТГ придбала шкільний автобус. При цьомуз місцевого бюджету на цю купівлю було витрачено лише 142,0 тис грн, а решту коштів – 1170,0 тис грн громада отримала із Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), де проект було визнано переможцем, та ще 108,0 тисгрн – із коштів державної субвенції.

Цього року планують продовжувати роботу по ремонту шкіл.

– Ми подали три проекти у ДФРР. Всі три спрямовані на навчальній заклади. Плануємо створити опорний навчальний заклад на базі Шишаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Тож один проект спрямований на встановлення блочно-модульної котельні на альтернативному опаленні в Шишаківській школі. Інший – на придбання спортивного інвентарю, філологічного кабінету з мультимедійною дошкою, проектором та заміну старих шкільних меблів на нові в Шишаківській школі. І третій проект – капітальний ремонт покрівлі та термомодернізаці я цього закладу, – говорить Леся Лопата.

Частину коштів – 382,6 тисячі гривень також спрямовано на проведення капітальних ремонтів Вергунівського, Шишаківського та Новачиського закладів культури.

На час створення громади лише 25% вулиць освітлювалися, нині таких – 60%

Чимало уваги в громаді приділяли вуличному освітленню. Відтак, проведено вуличне освітлення в селах Шишаки, Новачиха, Іващенки, Павлівка та Клепачі на загальну суму 886,8 тис грн.

– На момент об’єднання лише 25% сільських вулиць були з вуличними ліхтарями. Нині в селах нашої громади 60% вулиць освітлені і цю роботу плануємо продовжувати, – розповідає Леся Лопата. – Принаймні ще 20% вулиць,згідно плану соціально-економ ічного розвитку,буде освітлено. Вже заклали необхідні кошти у бюджет на цей рік.

Варто відмітити, що в Клепачівській ОТГ не просто встановлюють нові ліхтарі, а замінюють електролінії, лампи і засоби обліку на сучасні, щоб витрати електроенергії були меншими. Тож вуличні ліхтарі обладнані новими лампами, які значно менше споживають електричної енергії, оскільки їхня потужність менша у два з половиною рази, ніж у тих, що були до цього.

Велика робота була проведена в Клепачівській громаді по розбудові комунального підприємства «Комунсервіс», яке відповідає за належний благоустрій.

– Ми змогли оснастити наше комунальне господарство сучасною технікою: придбали трактор, причіп, косилку, сніговий відвал, культиватор, плуг та машину для посипання доріг на загальну суму 795,0 тис грн, – зазначив голова Клепачівської об’єднаної територіальної громади.

Також частина коштів минулого року була спрямована на капітальний ремонт окремих відрізків дороги. Цю роботу будуть продовжувати й цьогоріч.

Про правильно обраний шлях та успіхи Клепачівської громади свідчить й те, що тут постійно приймають гостей, як з Полтавщини, так і інших регіонів. ( Гадяцький, Пирятинський, Полтавський райони нашої області та з Харківської області).

Нині у громаді не приховують, що на шляху до якісних змін доводиться стикатися з різними проблемами: недовершеність існуючого законодавства, недостатня кількість роз’яснень стосовно діяльності саме ОТГ, переважно це стосується кадрової роботи, проте в тому, що обрали правильний вектор розвитку, сумнівів немає.

Полтавське Регіональне відділення Асоціації міст України