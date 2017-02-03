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Головне, Полтавщина, Суспільство



2017 02 03 16:09:26

Перші результати збору допомоги для Авдіївки

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1 тонна пального — лише за добу. Це лише частина чималого вантажу, який за добу вдалося зібрати зусиллями громади області у допомозі постраждалим територіям Сходу України. Харчі, консервація, теплий одяг, гігієнічні засоби — за добу акції, яку зініціював голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, полтавці постійно зносили до передпокою залу засідань обласної ради речі.

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“Надзвичайно важливо — у акції взяли активну участь громади області”, – зазначає голова обласної ради Олександр Біленький.

– Ми об’єднали зусилля у допомозі Сходу України. Окрема подяка — підприємству “Автотранс”, від якого надійшла майже 1 тонна пального.голові Гадяцької РДА Олексію Матюшенку, голові районної ради Володимиру Нікітенку за допомогу. Також дякую Кобеляцькому, Великобагачанському району за активну участь. Сьогодні ми радимось з волонтерами щоб допомога відправилась туди, де вона найпотрібніша. Один із напрямків — Авдіївка, яка найбільше постраждала за останні дні. Вантаж і для цивільного населення, і для наших захисників. Найближчого часу відправимо вантаж до зони АТО. Дякую співорганізаторам роботи, які активно працювали на пунктах прийому допомоги Олексію Сердюкову, Альоні Гончарнеко і Вадиму Ямщикову, – подякував Олександр Біленький.

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Акція по допомозі постраждалим від війни територіям продовжиться до 4 лютого включно.

“Та це не значить, що ми згортаємо програми допомоги Сходу України. Вони працювали і будуть працювати далі,” – запевнив голова обласної ради.

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