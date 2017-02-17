2017 02 17 15:33:38

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» готове працювати за умов надзвичайного стану в енергетиці

У зв’язку з блокадою вантажних перевезень енергетичного вугілля антрацитової групи та з метою забезпечення надійної, безперебійної, стабільної роботи об’єднаної енергетичної системи України, запобігання виникнення дисбалансу між виробництвом і споживанням електричної енергії, в ряді областей можуть ввести графіки погодинного відключення електроенергії. Вони можуть бути застосовані у виняткових випадках, згідно з розпорядженням № 103 від 15 лютого 2017 року Кабінету Міністрів України. Також у цьому документі зазначено, що із 17 лютого в Україні набуває чинності надзвичайний стан в енергетиці. Діятиме він з 17 лютого до 17 березня.

Графік погодинних відключень (ГПВ) застосовується в разі порушення нормального режиму роботи енергосистеми України внаслідок виникнення тривалого дефіциту електричної потужності.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України повідомляє про ситуацію щодо постачання електроенергії та про необхідність застосування ГПВ підприємством електроенергетики не пізніше ніж за три доби до початку застосування графіка.

ГПВ складається в обсязі не менше 75% від максимального споживання електричної потужності і розподіляється на три рівні черги, які вводяться почергово.

Графіки застосовуються після попередження споживачів не пізніше, ніж за одну добу до застосування ГПВ, підприємства електроенергетики оприлюднюють через місцеві ЗМІ та на своїх веб-сайтах періодичність, причини та тривалість застосування кожної черги ГПВ, терміни перерв електропостачання населеним пунктам, окремим житловим масивам, вулицям із зазначенням годин доби.

Споживачі матимуть змогу ознайомитися із графіком і таким чином будуть планувати свою роботу і побут. Слід зазначити, що ГПВ вводиться у дію з 8:00 до 22:00, тобто у нічну частину доби електроенергію не відключатимуть. Будуть вжиті всі заходи, щодо безперебійної роботи соціально важливих закладів: шкіл, садочків, котелень, лікарень (зокрема, операційних).

Хотілося б зазначити, що, наразі ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» працює у штатному режимі, але готове до надзвичайного стану в енергетиці.

Адміністрація ПАТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО”