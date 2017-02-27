Останній день зими в Полтаві  буде теплим

Завтра буде по-весняному тепло., в останній день зими у Полтаві триматиметься сонячна погода
Протягом усього дня у Полтаві сонячно. Без опадів, повідомляє meteo.gov.ua.
Температура вночі: -1 °С, вдень: +8 °С. Очікується південний вітер до 7-12 м/с.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять апостола Онисима. Якщо швидко танув сніг, то сінокіс обіцяв бути хорошим. У давнину говорили, що 28 лютого зима з весною починають боротьбу: “Кому йти вперед, а кому назад повертатися”. Ще говорили: “Як у лютому гукнеш, так восени і відгукнеться”. За погодою цього дня могли передвіщати погоду наступної осені.
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