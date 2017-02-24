2017 02 24 15:28:48

Оржицькі поліцейські вилучили у чоловіка зброю та боєприпаси

У ході оперативно-профілактичного відпрацювання території Оржицького району, працівники поліції провели санкціонований обшук за місцем мешкання 25-річного жителя одного із сіл та виявили зброю і набої. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Чоловік без документів незаконно зберігав предмет схожий на обрізгвинтівки «Мосіна» часів війни, 6 набоїв, калібру 7,62 мм до гвинтівки часів війни, 3 гільзи, металевий штик (до гвинтівки «Мосіна») та 5 металевих деталей до вогнепальної зброї. Правоохоронцям пояснив, що вищевказану зброю та боєприпаси він знайшов в сараї за місцем проживання, яка залишилась від померлого родича.

Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»). За скоєне законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває.