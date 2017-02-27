2017 02 27 20:57:16

До Оржиці привезли унікальну виставку про АТО

До Оржицької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені І.Я.Франка керівник МАІФ «Цитадель», один з керівників пошукових груп «Евакуація-200» Павло Нетьосов та наш земляк, пошуковець Леонід Бондар привезли унікальну пересувну виставку «Блокпост пам’яті».

Про це повідомили в Оржицькій РДА.

Для виставки зібрали речі, знайдені в зоні АТО на місці загибелі військовослужбовців Збройних Сил України та Національної гвардії України, а також особисті речі, передані родичами загиблих героїв. Протягом дня проведено екскурсії, які відвідали керівництво Оржицького району, жителі смт Оржиця та учні школи.