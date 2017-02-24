2017 02 24 21:01:11

Орденом «За мужність» новосанжарця Максима Збицького нагородили посмертно

У залі засідань адмінбудинку в Нових Санжарах керівники району та представник райвійськкомату вручили посмертну нагороду – орден «За мужність» – матері загиблого захисника України, новосанжарця Максима Збицького.

Як повідомили в новоссанжарській РДА, нагороду вручили під час засідання розширеної колегії райдержадміністрації

Присутні в залі вітали маму сина – героя стоячи.