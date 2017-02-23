Оголошено кокурс на підтримку проектів у відкритті власної справи внутрішньо переміщеними особами
В рамках проекту «Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб», що фінансується Європейським Союзом, розпочата діяльність компоненту із сприяння внутрішньо переміщеним особами у відкритті власної справи з метою забезпечення довгострокового працевлаштування.
Особи, які проживають на території Полтавської області, мають статус внутрішньо переміщених та бажають започаткувати власну справу мають можливість отримати фінансову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності та підтримку у закупівлі обладнання, необхідного для започаткування власної справи (в т.ч. техніка, інструменти, програмне забезпечення, інвентар, тощо).
Рішення про підтримку бізнес-планів на отримання фінансової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності приймається в центрах зайнятості у порядку, визначеному наказом Мінсоцполітики України від 15.06.2015 № 163.
Підтримка бізнес-планів у закупівлі обладнання, техніки та інвентарю для його реалізації надається виключно таким бізнес-планам, які отримають позитивне рішення щодо їх підтримки у вигляді одноразової виплати фінансової допомоги по безробіттю.
Гранична сума коштів для закупівлі обладнання, необхідного для започаткування власної справи (в т.ч. техніка, інструменти, програмне забезпечення, інвентар, тощо) буде залежати від суми одноразової фінансової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, виплаченої/призначеної учаснику.
Не належить до обладнання, необхідного для створення/модернізації робочого місця, придбання витратних матеріалів, сировини і т. ін.
Із запитаннями щодо отримання додаткової інформації, будь-ласка, звертайтесь:
Щодо навчання та консультації з питань започаткування власної справи та отримання одноразової фінансової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності (відповідно до розділу VII Наказу Мінсоцполітики України від 15.06.2015 № 163) в Полтавський обласний центр зайнятості:e-mail:04_prats@pl.dcz.gov.uaабо за тел.:0532 518420, 0532 418 422.
Щодо надання підтримки у започаткуванні власної справи (обладнання) в рамках компоненту «Сприяння у відкритті власної справи внутрішньо переміщеними особами» Проекту «Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб» в Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської облдержадміністрації: e–mail:poltavaforidps@gmail.com або за тел.: 0532 609341, 05322 26907.
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