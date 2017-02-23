2017 02 23 11:20:05

Оголошено кокурс на підтримку проектів у відкритті власної справи внутрішньо переміщеними особами

В рамках проекту «Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб», що фінансується Європейським Союзом, розпочата діяльність компоненту із сприяння внутрішньо переміщеним особами у відкритті власної справи з метою забезпечення довгострокового працевлаштування.

Особи, які проживають на території Полтавської області, мають статус внутрішньо переміщених та бажають започаткувати власну справу мають можливість отримати фінансову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності та підтримку у закупівлі обладнання, необхідного для започаткування власної справи (в т.ч. техніка, інструменти, програмне забезпечення, інвентар, тощо).

Для участі у компоненті необхідно до 08.03. 2017 року надіслати на електронні адреси: poltavaforidps@gmail.com та 04_prats@pl.dcz.gov.ua вираження зацікавленості, за формою, що додається або заповнити анкету за посиланням: https://goo.gl/forms/dnUOq0z6YFv8ZpaL2

Довідково:

Рішення про підтримку бізнес-планів на отримання фінансової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності приймається в центрах зайнятості у порядку, визначеному наказом Мінсоцполітики України від 15.06.2015 № 163.

Підтримка бізнес-планів у закупівлі обладнання, техніки та інвентарю для його реалізації надається виключно таким бізнес-планам, які отримають позитивне рішення щодо їх підтримки у вигляді одноразової виплати фінансової допомоги по безробіттю.

Гранична сума коштів для закупівлі обладнання, необхідного для започаткування власної справи (в т.ч. техніка, інструменти, програмне забезпечення, інвентар, тощо) буде залежати від суми одноразової фінансової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, виплаченої/призначеної учаснику.

Не належить до обладнання, необхідного для створення/модернізації робочого місця, придбання витратних матеріалів, сировини і т. ін.

Із запитаннями щодо отримання додаткової інформації, будь-ласка, звертайтесь: