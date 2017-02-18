2017 02 18 17:23:47

Незаконну порубку дерев зафіксували на Полтавщині

У Кременчуцькому районі правоохоронці зафіксували факт незаконної порубки дерев. Про це повідомили в прес-службі ГУ НП в Полтавській області.

Так, 30-річний чоловік за допомогою бензопили спиляв дерева дуба та в подальшому намагався їх вивезти за допомогою власного автомобіля.

Поліція вилучила випиляні дерева, бензопилу та автомобіль. Сума завданої шкоди становить понад 13 тисяч гривень.

За фактом вчиненого діяння розпочато кримінальне провадження за статтею 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією незаконного добутого.

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