2017 02 19 11:21:15

Неповнолітній обікрав магазин на Лубенщині

До поліції Лубенщини з письмовою заявою про крадіжку звернувся 64-річний житель Лубенського району.

Правоохоронцям чоловік повідомив, що невідома особа вночі, шляхом розбиття скляної вітрини проникла до його магазину «Продукти», що в селі Піски та викрала гроші і продукти харчування.

За фактом вчинення крадіжки поєднаної із проникненням до приміщення відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.

У ході проведення комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання території міста та району поліцейськими було встановлено особу крадія. Ним виявився 17-річний раніше судимий студент місцевого училища.

Наразі у справі триває слідство.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.