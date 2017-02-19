Неповнолітній обікрав магазин на Лубенщині

До поліції Лубенщини з письмовою заявою про крадіжку звернувся 64-річний житель Лубенського району.
Правоохоронцям чоловік повідомив, що невідома особа вночі, шляхом розбиття скляної вітрини проникла до його магазину «Продукти», що в селі Піски та викрала гроші і продукти харчування.
За фактом вчинення крадіжки поєднаної із проникненням до приміщення відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.
У ході проведення комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання території міста та району поліцейськими було встановлено особу крадія. Ним виявився 17-річний раніше судимий студент місцевого училища.
Наразі у справі триває слідство.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.
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