2017 02 28 11:29:40

НБУ надав АТ “Ощадбанк” статус уповноваженого банку, який може залучатися до зберігання запасів готівки регулятора

АТ “Ощадбанк” є першим банком України, який зможе здійснювати операції із запасами готівки Національного банку України за дозволами останнього, а також забезпечуватиме банки регіону готівкою та прийматиме від них надлишки. Про це йдеться в повідомленні

Таким чином, Національний банк України делегуватиме частину функцій, які він сьогодні виконує в регіонах, іншим учасникам ринку – банкам, в рамках реалізації Концепції організації готівкового обігу в Україні . Це дозволить поступово перейти від частково контрольованої моделі організації готівкового обігу, що наразі існує в Україні, на делеговану модель.

Відповідно до вимог Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 вересня 2016 року № 389 (далі – Положення № 389), Національний банк України здійснює відбір банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України.

До участі у відборі Національним банком України банків допускаються банки, які надали відповідні письмові звернення про намір стати уповноваженими та відповідають критеріям, встановленим Положенням № 389.

АТ “Ощадбанк” письмово звернувся до Національного банку України про намір стати уповноваженим банком по зберіганню запасів готівки Національного банку України та надав інформацію, яка передбачена п.2 Положення № 389:

– відповідно до Статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2003 , АТ “Ощадбанк” є державним банком – 100% акцій належить державі в особі Кабінету Міністрів України;

– АТ “Ощадбанк” має право здійснювати банківську діяльність шляхом надання банківських послуг на підставі банківської ліцензії;

– зазначений банк понад 10 років здійснює операції з перевезення грошово-валютних цінностей та інкасації грошових коштів на підставі письмового дозволу Національного банку України та має найбільшу службу інкасації серед банків України;

– має розгалужену мережу відокремлених підрозділів із представництвом у кожній області України.

Керуючись Положенням № 389, Правління Національного банку України прийняло рішення № 102-рш про надання АТ “Ощадбанк” статусу уповноваженого банку, який може залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України.

Прийняте рішення є підставою для укладення договору між Національним банком України та АТ “Ощадбанк” про зберігання запасів готівки Національного банку України в АТ “Ощадбанк” під відповідне забезпечення.