2017 02 28 12:28:09

Навчально методичні збори з питань цивільного захисту: “Якщо ми навчені – ми озброєні”, – Валерій Головко (ФОТО)

Сьогодні, в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації розпочали дводенні навчально — методичні збори, під час яких учасники вивчають питання цивільного захисту. На заході були присутні керівництво обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, посадові особи ДСНС України, представники навчально — методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області, ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області, КУ “Рятувально — водолазної служби«Полтавської обласної ради”.

У вступній промові голова Полтавської ОДА Валерій Головко акцентував увагу присутніх на актуальності проведення заходів цивільного захисту, зазначив важливість проведення цих зборів.

«Якщо ми навчені – ми озброєні», — зазначив голова Полтавської ОДА Валерій Головко.

Під час заходу було розглянуто та доведено низку важливих питань. Викладач Навчально — методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області Віктор Пиляй довів до присутніх основи організації навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Особливу увагу він звернув на порядок відпрацювання плануючих, звітних, облікових документів із питань навчання осіб керівницького складу та фахівців діяльність яких пов`язана з організацією і здійсненням заходів із питань цивільного захисту.

Було розглянуто питання, про порядок використання резервних фондів міських, районних бюджетів для запобігання й ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Про епізоотичну ситуацію в Полтавській області. Про планування та проведення евакуаційних заходів. Про перспективи розвитку системи оповіщення в області. Та про стан технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту на території області.