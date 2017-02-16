2017 02 16 16:55:27

Начальник САД Полтавщини обговорив з керівником Укравтодору проект будівництва обходу сіл Красногорівка та Покровська Багачка

Начальник Служби автодоріг Полтавщини Володимир Трояновський зустрівся з керівником Укравтодору Славомиром Новаком та його радниками. Обговорили проект будівництва обходу сіл Красногорівка та Покровська Багачка. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області.

Як повідомляється, роботи виконуватиме турецька фірма «Onur», яка вже розпочала працювати на території області. Увагу, зокрема, приділили юридичним моментам, які потребують вирішення.

Також, під час зустрічі Володимир Трояновський презентував Славомиру Новаку карту оптимізації мережі доріг загального користування Полтавської області. На ній вже стоять підписи нардепів від Полтавщини, голів ОДА та облради, а також депутатів місцевих рад.

У підсумку, пан Новак залишив карту у себе для подальшої демонстрації та обговорення з колегами.