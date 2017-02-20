На Зіньківщині відзначили День Героїв Небесної Сотні
На Зіньківщині вшанували подвиг учасників Революції гідності, це День Героїв Небесної Сотні.
Саме 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні, встановлений Указом Президента України від 11 лютого 2015 року № 69 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».
Вшанувати героъв прийшли представники громади, влади, мешканцы сел. учасники зібрання поклали квіти до пам’ятного знаку загиблим в зоні АТО зіньківчанам та до пам’ятника Великому Кобзареві
Хвилиною мовчання вшанували пам’ять, військовослужбовців та добровольців, які загинули на сході України, мирних жителів, всіх, хто поклав життя за незалежність і свободу нашої України. Серед них – воїни АТО, наші земляки: Іван Матвієвський, Вадим Мирінець, Роман Яковець, Віталій Кузьменко, Микола Рясков.
19 лютого в церквах району відбулися поминальні молебні. Присутні помолилися за вічний спокій Героїв Небесної Сотні і всіх, хто поклав своє життя на олтар служіння рідній Вітчизні.
По закінченні мітингу у районному Будинку культури відбувся тематичний захід «Герої майдану не будуть забуті» , присвячений пам’яті Героїв Небесної Сотні.
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