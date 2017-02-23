MENU
Погода, Полтавщина, Суспільство



2017 02 23 16:59:08

На завтра в Полтаві синоптики обіцяють 11 градусів тепла

ph

Сьогодні в Полтаві з ночі йде дощ, за даними Гідрометцентру така погода протримається весь день.

На завтра температура значно збільшиться, до 11 градусів тепла. День обіцяє бути сонячним.

 

Мітки:

Loading...

50 queries in 0,411 seconds.