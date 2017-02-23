2017 02 23 16:59:08

На завтра в Полтаві синоптики обіцяють 11 градусів тепла

Гідрометцентру Сьогодні в Полтаві з ночі йде дощ, за данимитака погода протримається весь день.

На завтра температура значно збільшиться, до 11 градусів тепла. День обіцяє бути сонячним.