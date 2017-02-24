2017 02 24 23:23:43

На вихідні в Полтаві знову похолодає

У суботу синоптики прогнозують мокрий сніг, а в неділю без опадів.

На вихідних в Полтаві знову очікується похолодання, температура не підніматиметься вище +6 градусів

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 25 лютого, температура повітря опуститься до 2-4 градусів морозу, а вдень до 2-4 градусів з позначкою плюс.

По всій території області в цей день прогнозують мокрий сніг і дощі.

У неділю, 26 лютого, очікується сонячна погода. Температура повітря буде 4-6 градусів тепла вдень та від 4 до 6 градусів морозу вночі. Вітер південно-західний 7-12 м/с, в неділю 3-5 м/с.