2017 02 24 20:52:04

На стадіоні «Ворскла» відновлюють газон

Який вигляд матимуть поля українських стадіонів навесні – актуальне, широко обговорюване й важливе для футболістів та тренерів питання. Головний агроном футбольного клубу «Ворскла» Володимир Ловкий не приховував свого задоволення від плюсової температури, яку дарує нам зараз місяць лютий…

Про це повідомляє прес-служба ФК «Ворскла»

«Ми погано пішли на зимівлю, – розпочав розмову Володимир Владиславович, – всі пам’ятають той сніжний матч із «Динамо», який врятували титанічними зусиллями. Виходимо із зими зараз, ніби, непогано. Зараз все латаємо, ремонтуємо всі комунікації, що живлять поле. Всі препарати внесені, тож через тиждень вже чекаємо на результат. Оцінювати стан газону зараз ще не час, адже нами зроблено всього 50 відсотків від того, що заплановано. Виходить так, що зараз ми підігріваємо поле знизу, а природа нам допомагає зверху. Це добре! Ми цілодобово стежимо за найменшими змінами в природі, яка позитивна динаміка є на полі, електрики чергують, змінюючи температуру нагріву. В залежності від стану поля, деякі шлейфи будемо вмикати, деякі навпаки деактивуємо. Оцінку нашій з колегами роботі можна буде давати через п’ять днів», – підкреслив Володимир Ловкий.

Матч-відкриття весняної частини сезону «Ворскла» – «Зоря» (Луганськ) відбудеться на головній спортивній арені Полтавщини 5 березня (неділя) о 17:00.