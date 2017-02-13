2017 02 13 13:43:58

На Пирятинщині вшанували славетного земляка

10 лютого у Пирятині відбулися урочистості з нагоди 110-річчя з Дня народження славетного земляка, видатного українського селекціонера зернових культур, академіка, лауреата багатьох премій – Василя Ремесла. Про це повідомили у Полтавській обласній раді.

У заході взяли участь голова районної ради Сергій Пазюк, голова райдержадміністрації Олег Куча, міський голова Олексій Рябоконь та делегація Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла. Покладанням квітів до пам’ятника Василю Ремеслу гості та очільники району і міста вшанували пам’ять видатного вченого.

Далі у районній бібліотеці відбулася ювілейна краєзнавча година під назвою «Слово про хлібороба». Учасники зібрання доторкнулися до сторінок життєпису земляка та його визначних досягнень. Насамперед заслуга Василя Миколайовича Ремесла полягає в тому, що він уперше в історії селекції запровадив плановість у створення нових сортів озимих пшениць. Вони стали з’являтися за графіком, ніби сходили із селекційного конвеєру.

Гості свята – старший науковий співробітник лабораторії селекції, кандидат наук Галина Володіна та кандидат наук Олександр Дергачов подарували районній бібліотеці друковану літературу, де відображені досягнення Миронівського інституту пшениці, наголосивши, що справу видатного вченого продовжують його учні.

Цього ж дня святкове дійство відбудеться і в селі Теплівка, на батьківщині нашого славетного земляка.