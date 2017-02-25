2017 02 25 10:48:55

На Полтавщині знову виявили несанкціонований вивіз сміття

24-го лютого до Кременчуцького районного відділення поліції надійшла інформація від громадських помічників Кременчуцького лісового господарства за фактом виявлення вивезення сміття в селі Соснівка біля очисних споруд Кременчуцького водоканалу.

«На місці пригоди працює слідчо-оперативна група Кременчуцького районного відділення поліції та відповідні міські служби контролю за благоустроєм. За попередніми даними, сміття було вивезено вантажним автомобілем 23 лютого, близько 22-ї години. Марка транспортного засобу та кому він належить наразі встановлюється. Також перевіряється інформація про походження сміття», – повідомив Олександр Коцар, начальник Кременчуцького відділу поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 239 Кримінального кодексу України (Забруднення або псування земель).

Інформацію про автомобіль, що перебував в даному районі в період часу з 21.30 до 22.30, можна повідомити до будь-якого відділення поліції Кременчука, на лінію «102», або будь-яким зручним способом.