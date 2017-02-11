2017 02 11 12:00:26

На Полтавщині згоріли мікроавтобус і легковий автомобіль

Увечері 10 лютого в Кременчуці в мікрорайоні Ревівка загорілася автомайстерня, в якій згоріли ГАЗ «Соболь» і «Опель Кадет».

Пожежа сталася по вулиці Каховській, 26/37 в Автозаводському районі Кременчука, в результаті порушення правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних робіт.

Полум’я знищило мікроавтобус «Соболь», автомобіль «Опель Кадет», 50 кв. метрів шиферної покрівлі гаража, 4 автомобільних акумулятора і електроінструменти.

Приміщення майстерні – закопчено, пошкоджені вхідні та міжкімнатні двері, проте будівлю від знищення пожежники врятували, повідомляє прес-центр обласного управління ГУ ДСНС.