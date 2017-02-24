На Полтавщині затримали серійних крадіїв (ФОТО)

З гаражів різних кооперативів Миргорода двоє раніше судимих місцевих молодиків 33-х та 28-ми років виносили все, що попадало в поле зору – болгарки, набори гайкових ключів, господарську тачку, бочки з нержавіючої сталі, велосипеди, будівельний фен, автомобільні колодки, диски до авто, тормозні колодки, мотори, рульові тяги, колінвали, задні мости та інше. Про це повідомили в ГУНП Полтавської області.
Загальна сума завданих потерпілим збитків становить більше 150 тисяч гривень.
Зловмисників миргородські оперативники затримали «на гарячому», під час вчинення злочину.
Обоє затриманих в минулому вже мають судимості за аналогічні злочини, тому протиправного досвіду у них не бракувало.
«На даному етапі досудового розслідування обом крадіям слідчий оголосив про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень по 11-ти епізодам їх злочинної діяльності, – розповів начальник Миргородського відділу поліції Володимир Река. Наразі судом стосовно обох злочинців обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Крім того, ми перевіряємо підозрюваних на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів».
По кожному епізоду правопорушень в Миргородському відділі поліції відкриті кримінальні провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена групою осіб, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення).Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
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