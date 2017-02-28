2017 02 28 17:04:50

На Полтавщині затримали автомобіль, який викрали в Сумській області

Подія сталася 27 лютого, близько 7-ї години ранку на 52 кілометрі автодороги Полтава-Олександрія. Під час несення служби поліцейські взводу № 2 ДПС зупинили автомобіль «ВАЗ-2107», який рухався по автодорозі без включеного світла фар. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області. Під час несення служби поліцейські взводу № 2 ДПС зупинили автомобіль «ВАЗ-2107», який рухався по автодорозі без включеного світла фар. Про це повідомили в

Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що легковиком керував 34-річний мешканець Сумської області, в якого були відсутні документи на вказаний транспортний засіб, а сам водій перебував в нетверезому стані.

Перевіривши вказаного водія за відповідними базами Національної поліції було встановлено, що він розшукується Котелевським відділенням за скоєння злочинів передбачених частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Також було встановлено, що автомобіль, яким керував водій розшукується сумською поліцією. Транспортним засобом незаконного заволоділи невідомі особи в ніч з 26 на 27 лютого цього року. Пізніше водій зізнався, що він викрав авто разом з 25-річною жінкою.

Відносно водія оформлено адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння), ст. 122 (Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху), ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки), Кодексу України про адміністративні правопорушення.

По факту незаконного заволодіння автомобілем внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Водія та автомобіль передано слідчо-оперативній групі Кобеляцького відділення поліції для проведення перевірки.