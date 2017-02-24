2017 02 24 14:21:37

На Полтавщині за прокурорського втручання з понад 970 засудженими уклали трудові договори

Працівники органів прокуратури Полтавщини провели комплексні перевірки в державних установах виконання покарань області, під час яких виявили факти недотримання вимог ч. 1 ст. 118 Кримінально-виконавчого кодексу України щодо укладення між засудженими і виправними установами строкових трудових договорів. Про це повідомив прокурор відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру прокуратури Полтавської області Юрій Дупак.

За інформацією прокурора, на усунення виявлених порушень керівникам виправних установ області, начальнику Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції було внесено 9 документів прокурорського реагування.

Як результат, за прокурорського втручання поновлені права 977 засуджених, які залучені до суспільно корисної оплачуваної праці у місцях і на роботах, визначених адміністраціями виправних установ. Тобто з усіма цими засудженими укладені строкові трудові договори.