На Полтавщині викрили підпільний цех з незаконного виробництва алкоголю
Працівники податкової міліції Головного управління ДФС у Полтавській області на території Полтавської області припинили підпільний цех з незаконного виробництва алкогольних напоїв.
Зокрема, у ході проведення спеціальних заходів під умовною назвою “Акциз-2017” та досудового розслідування кримінального провадження за ознаками ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів) встановлено, що протягом 2016-2017 років на території м.Полтави і Полтавського району здійснюється збут населенню підакцизних товарів – алкогольних напоїв, незаконно виготовлених шляхом змішування спирту з водою та хімічними речовинами (ароматизаторами і барвниками). Отримана таким чином водно-спиртова суміш розливалася у тару різних об’ємів (пляшки і пластикові ємності) та реалізовувалася населенню на території під виглядом горілки і коньяку.
Під час проведення санкціонованих судом обшуків з незаконного обігу вилучено понад 1,5 т лікеро-горілчаної продукції і спирту приблизною вартістю 218 тис. грн., знаряддя для незаконного виробництва, а також порожня тара зі стійким запахом спирту.
Відібрано зразки вилученої продукції, які направлені для проведення експертного дослідження.
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