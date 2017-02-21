2017 02 21 14:16:20

На Полтавщині викрили підпільний цех з незаконного виробництва алкоголю

Працівники податкової міліції Головного управління ДФС у Полтавській області на території Полтавської області припинили підпільний цех з незаконного виробництва алкогольних напоїв.

Зокрема, у ході проведення спеціальних заходів під умовною назвою “Акциз-2017” та досудового розслідування кримінального провадження за ознаками ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів) встановлено, що протягом 2016-2017 років на території м.Полтави і Полтавського району здійснюється збут населенню підакцизних товарів – алкогольних напоїв, незаконно виготовлених шляхом змішування спирту з водою та хімічними речовинами (ароматизаторами і барвниками). Отримана таким чином водно-спиртова суміш розливалася у тару різних об’ємів (пляшки і пластикові ємності) та реалізовувалася населенню на території під виглядом горілки і коньяку.

Під час проведення санкціонованих судом обшуків з незаконного обігу вилучено понад 1,5 т лікеро-горілчано ї продукції і спирту приблизною вартістю 218 тис. грн., знаряддя для незаконного виробництва, а також порожня тара зі стійким запахом спирту.

Відібрано зразки вилученої продукції, які направлені для проведення експертного дослідження.