2017 02 23 15:38:45

На Полтавщині відкрили інтернет – центр

Миргородській РДА. Днями при Біликівській сільській бібліотеці – філіалі відкрили Інтернет – центр. Про це повідомили в

Реалізація даного проекту – це яскравий приклад злагодженої, продуктивної співпраці органів влади різних рівнів, небайдужості до культурного життя сільських громад. Тільки шляхом співпраці, спільними зусиллями можна було створити конкурентоспроможний заклад.

Запорука успішної роботи закладів культури в селі Білики – це постійна підтримка Біликівської сільської ради. Дбаючи про свою громаду, сільський голова Олексій Ганженко прикладає чимало зусиль. Саме за його сприяння виділено субвенцію до районного бюджету для проведення ремонтних робіт приміщення сільської бібліотеки, придбання ноутбука та підключення до мережі Інтернет. Тож і не дивно, що відкрив свято щирими привітаннями саме Олексій Олексійович.

Кожна подія для громади, успіхи не можливі без підтримки керівництва району. Завдяки підтримці голови Миргородської районної державної адміністрації Юрія Коваленка та голови Миргородської районної ради Леоніда Яринича Біликівська сільська бібліотека – філіал має підписку періодичних видань, отримала чудові нові меблі, два комплекти комп’ютерної техніки. Від імені очільників району присутніх привітала начальник відділу культури і архіву Миргородської райдержадміністрації Наталія Халдай та вручила подарунок.

До вітань із народженням нової Бібліотечно – інтернетної сім’ї долучилася директор Миргородської централізованої бібліотечної системи Ніна Бер’якіна.

Привітати із знаменною подією завітали маленькі жителі й користувачі бібліотеки – учні Біликівського навчального виховного комплексу.

Щоденна робота бібліотеки відбувається пліч – о – пліч із роботою клубних працівників. Цікавий творчий тандем дарує людям чимало цікавих заходів та проектів. От і в цей день учасники художньої самодіяльності Біликівського сільського будинку культури на чолі із директором закладу Іриною Швець теж підготували творчі дарунки.

Від сьогодні для Біликівської громади відкрилися нові можливості доступу до мережі Інтернет. Кожен із користувачів Біликівської сільської бібліотеки – філіалу тепер матиме можливість скористатися новими послугами безкоштовно.