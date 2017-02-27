2017 02 27 15:07:15

На Полтавщині відбувся відкритий чемпіонат з кікбоксингу

У місті Хорол Полтавської області 25 лютого 2017 року відбувся відкритий Чемпіонат Полтавської області з кікбоксингу серед дорослих, юнаків та юніорів в спортивному залі Хорольського агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

У змаганнях взяли участь 150 учасників з Полтави, Лубен, Миргорода, Кременчука та Хоролу. Серед запрошених команд взяли участь і вихованці Центру спеціальної підготовки «СКІФ», які тренуються на базі тренінгового центру та за підтримки Головного управління Національної поліції в Полтавській області. Змагання відбувалися в категоріях фул-контакт, лайт-контакт, лоу-кік та К-1.

За підсумками змагань вихованці тренера, фахівця Тренінгового центру Сергія Чепіжного, у розділі лайт-контакт та семі-контакт завоювали вісім медалей.

Тож, вітаємо з перемогою: Юхимець Вікторію – 1 місце серед дівчат у розділі лайт-контакт та 1-місце серед хлопців, Шаповал Альону – 2 місце у розділі лайт-контакт, Здоровик Аліну – 3 місце у розділі лайт-контакт та 2-місце у розділі семі-контакт, Лисенко Валентина – 3 місце у розділі лайт-контакт, Потатуєва Арсенія – 1 місце у розділі лайт-контакт та Рудецького Віталія – 3 місце у розділі лайт-контакт.