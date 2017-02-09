2017 02 09 15:42:21

На Полтавщині у січні зареєстровано 576 дозвільних документів, – Держархбудінспекція

Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області протягом січня 2017 року зареєстровано 576 документів дозвільного характеру.

В тому числі 91 повідомлення про початок виконання будівельних робіт, 117 декларацій про початок виконання будівельних робіт. Про це повідомили в прес-службі ДАБІ України.

А також 368 декларацій про готовність об’єкта до експлуатації, серед яких такі соціально значущі об’єкти: «Багатоквартирний житловий будинок по вул. Залізній, 50 в м. Полтава. Перша черга. Другий пусковий комплекс»; «Реконструкція системи опалення, заміна вікон Карлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по вул. Полтавський шлях, 64 у м. Карлівка»; «Будівництво вуличної каналізаційної мережі по вул. Ульянових в м. Полтава», «Будівництво артезіанської свердловини для водопостачання у с. Макухівка і с. Андрушки Полтавського району Полтавської області».