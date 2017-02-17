MENU
Полтавщина, Суспільство



2017 02 17 22:03:40

На Полтавщині суттєво потепліє

снег

За прогнозами синоптиків Українського Гідромецентру у Полтаві вихідніми мокрий сніг з дощем. . Місцями тумани, ожеледь.

Нічна температура становитиме  0-3 градуси морозу, а от денна температура буде від нуля до 5-ти градусів тепла.

Вітер південно-західний 5-10 м/с.

Loading...

52 queries in 0,389 seconds.