2017 02 17 22:03:40

На Полтавщині суттєво потепліє

За прогнозами синоптиків Українського Гідромецентру у Полтаві вихідніми мокрий сніг з дощем. . Місцями тумани, ожеледь.

Нічна температура становитиме 0-3 градуси морозу, а от денна температура буде від нуля до 5-ти градусів тепла.

Вітер південно-західний 5-10 м/с.